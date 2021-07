Devisen: Euro fällt zum Dollar - auch zum Franken tiefer

Auch gegenüber dem Schweizer Franken verlor der Euro an Boden. Derzeit wird er zu 1,0958 nach 1,0970 Franken am früheren Morgen umgesetzt. Der Dollar notiert aktuell höher bei 0,9262 Franken.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat sich in einem Zeitungsinterview zurückhaltend zur weiteren konjunkturellen Entwicklung gezeigt. Demnach erkennt Lagarde noch keinen stabilen konjunkturellen Aufschwung in der Eurozone. Eine "nachhaltige Erholung" nach dem Corona-Einbruch sei noch nicht erreicht, sagte die Währungshüterin.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Nachmittag. Am Markt wird mit einem starken Anstieg der Beschäftigung im Juni gerechnet. Eine weiter positive Entwicklung bei der Zahl der Beschäftigten könnte die US-Notenbank dazu verleiten, erste Schritte zum Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik in Erwägung zu ziehen.

Zuletzt hat sich das Mitglied der US-Notenbank Fed, Patrick Harker, offen für eine baldige Reduzierung der milliardenschweren Anleihekäufe der Zentralbank gezeigt. Er sei bereit, den Prozess zu starten, sagte der Präsident der regionalen Notenbank von Philadelphia dem "Wall Street Journal". Harker hat in diesem Jahr allerdings kein Stimmrecht im geldpolitischen Ausschuss des Fed.jkr/bgf/jha/ab/kw

(AWP)