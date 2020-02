Devisen: Euro fällt zum Dollar auf neues Tief seit 2017 - Franken weiter fest

Der Euro ist am Donnerstag erneut unter Druck geraten. Am Mittag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0853 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2017. Bereits am Vorabend war der Euro auf einen ähnlich niedrigen Wert gefallen. Aktuell notiert er bei 1,0865 Franken wieder etwas darüber.