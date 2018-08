Devisen: Euro fällt zum Dollar auf Tief seit Ende Juni - Knapp über 1,15 Franken

Der Euro ist am Montag vor allem gegenüber dem US-Dollar gesunken. Nach der Veröffentlichung enttäuschender Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung am Morgen bis auf 1,1550 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Juni. Aktuell wird er bei 1,1565 Dollar wieder etwas höher gehandelt.