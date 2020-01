Devisen: Euro fällt zum Dollar - Pfund sinkt nach schwachen Detailhandelsdaten

Der Kurs des Euro ist am Freitag etwas unter Druck geraten. Im Mittagshandel wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1115 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch bei 1,1143 Dollar notiert. Der Euro knüpfte damit an seine Vortagesverluste an. Am Donnerstag war der Euro durch solide US-Konjunkturdaten unter Druck gesetzt worden.