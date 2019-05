Devisen: Euro fällt zum Dollar - zum Franken kaum verändert

Der Euro hat am Dienstag zum US-Dollar etwas nachgegeben. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1144 Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro nach einem Anstieg am Morgen praktisch wieder unverändert zum Vortag auf 1,1261. Entsprechend steigt der Dollar zum Franken und kostet aktuell 1,0105.