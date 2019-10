Devisen: Euro fester zu Dollar und Franken - Pfund im Blick

Der Eurokurs ist am Dienstag über 1,11 US-Dollar gestiegen. Börsianer verwiesen auf die Hoffnung auf Fortschritte im bislang festgefahrenen Brexit-Streit. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1110 US-Dollar. Am Vormittag hatte sie im Tief noch bei 1,1074 Dollar notiert.