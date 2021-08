Devisen: Euro festigt sich über 1,17 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch merklich über 1,17 US-Dollar gehalten. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1749 US-Dollar. Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. Angesichts des insgesamt weiter freundlichen Marktumfeldes bewegte sich der Euro damit knapp einen Cent über dem vor wenigen Tagen markierten Neunmonatstief.