Devisen: Euro findet keine Richtung - Türkische Lira fällt auf neue Rekordtiefs

Der Franken hat zuletzt etwas angezogen. So verbilligte sich der Euro auf 1,1516, nach 1,1523 Fr. am späten Vormittag und 1,1533 am Morgen. Der Dollar ist gegenüber der letzten Momentaufnahme auf 0,9935 von 0,9944 Fr. leicht gesunken.

Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. Es standen keine den Markt bewegenden Konjunkturdaten aus der Eurozone an. In den USA könnten am Nachmittag Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe den Markt bewegen.

Die türkische Lira hat ihre Talfahrt fortgesetzt und fiel zum Dollar und Euro auf neue Rekordtiefstände. Der US-Dollar erreichte am Morgen einen Höchststand von 5,4487 Lira. Die Lira erholte sich bis zum Mittag nur wenig. Der Besuch einer türkischen Delegation in Washington hat laut Medienberichten keine Lösung des Konfliktes um den in der Türkei festgehaltenen Pastor Andrew Brunsen erreicht. Weitere Sanktionen der USA gegen die Türkei würden die sowieso schon angeschlagene Wirtschaft zusätzlich belasten.

jsl/jkr/fba

(AWP)