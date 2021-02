Devisen: Euro gefallen - Schwache deutsche Einzelhandelsumsätze

AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag etwas gefallen. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung mit 1,2071 US-Dollar noch in etwa so viel wie im europäischen Nachmittagsgeschäft. Und auch zum Franken hat der Dollar auf 0,8963 Franken zugelegt, nachdem er am Freitagabend nur knapp über der Marke von 0,89 Franken zu liegen kam. Der EUR/CHF-Kurs steht derweil wenig verändert bei 1,0820 Franken.