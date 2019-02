Devisen: Euro gefallen - Zum Franken praktisch unverändert

Gegenüber dem Schweizer Franken bewegte sich der Euro am Freitag-Morgen nur gering. Die Gemeinschaftswährung kostet am Mittag, zum Morgen praktisch unverändert, 1,1345 Franken. Der US-Dollar legte zum Franken etwas zu. Er geht am Mittag bei 1,0061 Franken um.

Die Kursausschläge hielten sich jedoch in Grenzen. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht. Am Nachmittag könnten noch US-Daten den Markt bewegen. Es werden noch Zahlen zur Industrieproduktion und dem Konsumentenvertrauen veröffentlicht. Das Konsumklima der Universität Michigan könnte nach den am Donnerstag veröffentlichten sehr schwachen Einzelhandelsumsätzen besonders beachtet werden.

Etwas erholt von seinen Vortagesverlusten hat sich das britische Pfund. Der britische Einzelhandel ist stark in das neue Jahr gestartet. Die Umsätze sind im Januar stärker gestiegen als erwartet. Am Vortag war das Pfund noch unter Druck geraten. Premierministerin Theresa May hatte erneut ein Niederlage im britischen Parlament bei einer Brexit-Abstimmung erlitten.

