Devisen: Euro gegenüber US-Dollar und Franken nur wenig bewegt

Der Franken zeigt sich bei einem Stand von 1,1340 Franken nur knapp höher als am Vorabend. Der US-Dollar setzt bei einem Stand von 1,0005 Franken seine Bewegung um die Parität weiter fort.

Der Dollar legt auch zu anderen wichtigen Währungen zu. "Es sieht aus, als wolle der Dollar den US-Präsidenten ärgern", kommentiert Antje Praefcke, Devisenexpertin bei der Commerzbank. Am Wochenende hatte sich US-Präsident Donald Trump über den zu starken Dollar beschwert, seitdem ist die US-Währung zum Euro gestiegen.

Insgesamt halten sich die Kursausschläge in engen Grenzen. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor der Eurozone, der besser ausfiel als zunächst ermittelt, stützt den Euro kaum. Für das schwächelnde Italien zeigt der Indikator wieder ein wirtschaftliches Wachstum im Dienstleistungssektor an.

Praefcke verweist auch auf die am Donnerstag anstehende EZB-Sitzung: "Möglicherweise preist der Markt jetzt schon eine etwas vorsichtigere EZB ein, weshalb der Euro die 1,13-Marke anpeilt," kommentiert sie mit Blick auf das Euro-Dollar-Paar. Am Nachmittag werden in den USA der Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor veröffentlicht. Beobachter erwarten einen leichten Anstieg.

