Devisen: Euro gerät nach Angriff auf die Ukraine unter Druck - Rubel bricht ein

Gleichzeitig sackte der Euro erstmals seit Ende Januar wieder unter 1,12 Dollar und notiert zuletzt bei 1,1127 Dollar. Am Vorabend hatte ein Euro noch mehr als 1,13 Dollar gekostet.

Das Euro/Franken-Paar lotete im Tagesverlauf mehrmals Kurse unter der Marke von 1,03 Franken aus und markierte damit den tiefsten Stand seit sieben Jahren. Mit aktuell 1,0308 hat es sich mittlerweile aber wieder knapp darüber etabliert. Der US-Dollar zieht derweil auch zum Franken etwas an, wie Kurse von zuletzt 0,9267 zeigen.

Russland hat die Ukraine aus mehreren Richtungen angegriffen. Präsident Wladimir Putin befahl am Donnerstag eine grossangelegte Militäroperation gegen das Nachbarland aus der Luft, am Boden und zur See. Der Westen hat bereits weitere starke Sanktionen gegen Russland signalisiert.

Die EU-Staaten haben sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag auf die Grundzüge des neuen Sanktionspakets gegen Russland verständigt. Angaben aus EU-Kreisen zufolge zielt es auf die Bereiche Energie, Finanzen und Transport ab. Auch die USA und Grossbritannien haben weitere Sanktionen in Aussicht gestellt.

Die aktuelle Entwicklung könnte zu stark steigenden Energiepreisen führen und damit die Inflation in der Eurozone anheizen. Andererseits dürfte die wirtschaftliche Erholung belastet werden. Nach Einschätzung des österreichischen Notenbankchefs Robert Holzmann könnte die Entwicklung den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik der EZB verlangsamen. Dies dürfte tendenziell den Euro belasten.

Der Rubel brach auf ein Rekordtief von rund 90 US-Dollar ein. Zuletzt notiert die russische Währung bei rund 87 Dollar. Der Euro stieg zeitweise bis auf 101 Rubel. Zuletzt kostet er 97 Rubel. Die Zentralbank des Landes kündigte Interventionen an. So wurde etwa die Liste von Sicherheiten, die gegen Zentralbankgeld akzeptiert werden, erweitert. Darüber hinaus wurde zusätzliche Liquidität für die Banken des Landes angekündigt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83463 (0,83463) britische Pfund und 128,28 (130,58) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold kostet am Nachmittag in London 1924 Dollar. Das sind etwa 13 Dollar mehr als am Vortag. Wesentlich deutlichere Kursgewinne gab der Goldpreis teilweise wieder ab.

