Devisen: Euro gewinnt zum Dollar und zum Franken leicht

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch etwas gestiegen. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1457 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Zum Franken steht der Euro bei 1,1244 und damit ebenfalls etwas höher. Der Dollar notiert wenig verändert bei 0,9814 Franken.