Devisen: Euro gibt deutlich nach - britisches Pfund unter Druck

Am Vorabend hatte der Euro deutlich von neuen Entscheidungen der US-Notenbank Fed profitiert. Die Federal Reserve hatte von ihrem bislang signalisierten Straffungskurs Abstand genommen und für dieses Jahr keine Zinsanhebung mehr in Aussicht gestellt. Ausserdem will sie das Abschmelzen ihrer Wertpapierbestände in Billionenhöhe - ein Erbe der Finanzkrise - bald beenden. Der Dollar wurde durch diesen vorsichtigen Kurs zunächst belastet, konnte sich am Donnerstag aber wieder erholen.

Auch die Schweizerische Nationalbank setzt ihre lockere Geldpolitik fort und hält an den Negativzinsen fest. Für die Schweizer Konjunktur geben sich die Währungshüter derweil vorsichtig optimistisch und belassen die BIP-Prognose entsprechend unverändert.

Unter Druck stand das britische Pfund. Bislang hat sich die Währung Grossbritanniens trotz nahenden Brexits recht gut gehalten. Zurzeit lastet aber die Angst vor einem ungeordneten EU-Austritt auf ihr. In gut einer Woche will das Land die Europäische Union verlassen - bislang aber ohne Austrittsabkommen. Die wirtschaftlichen Gefahren einer solchen Loslösung gelten als hoch. Schon jetzt leide das Vertrauen der Wirtschaft, warnte die britische Notenbank. Sie bestätigte am Donnerstag ihre vorsichtige Haltung und hielt den Leitzins konstant auf niedrigem Niveau.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag mit 1309 Dollar gehandelt. Das waren etwa drei Dollar weniger als am Vortag. /bgf/jsl/fba/pre

(AWP)