Devisen: Euro gibt etwas nach - Franken zieht an

Dagegen gewinnt der Franken sowohl zum Euro als auch zum Dollar an Wert. Aktuell kostet ein Euro 1,0764 nach 1,0801 Franken am Morgen. Derweil wird der Dollar zu 0,9133 nach 0,9161 Franken gehandelt.

Belastet wird der Euro durch die trübe Stimmung an den europäischen Aktienmärkten. Enttäuschende Konjunkturdaten aus China sorgten für Verunsicherung. Händler sprachen beim Euro zudem von einer Gegenbewegung nach den deutlichen Kursgewinnen am Freitag. Der Eurokurs war etwa einen halben Cent gestiegen, nachdem sich das US-Konsumklima im August überraschend und deutlich eingetrübt hatte. Der Devisenmarkt habe sich zudem erleichtert gezeigt, dass die Inflation in den USA den Hochpunkt erreicht haben könnte, schreiben Experten der Commerzbank.

Der japanische Yen kann dagegen im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zulegen. Der Yen gilt wie der Franken als vergleichsweise sichere Anlage und profitiert von der etwas trüberen Stimmung. Ausserdem war in der vergangenen Nacht bekannt geworden, dass Japans Wirtschaft im zweiten Quartal deutlich stärker als erwartet gewachsen ist. Die drittgrösste Volkswirtschaft der Welt war zu Beginn des Jahres noch geschrumpft.

/jsl/jkr/jha/

(AWP)