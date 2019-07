Devisen: Euro gibt etwas nach - Weiter Talfahrt beim britischen Pfund

Am Devisenmarkt rückt die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed immer stärker in den Fokus, die am Mittwochabend erwartet wird. Anleger rechnen nach klaren Signalen der amerikanischen Notenbanker fest mit der ersten Zinssenkung in den USA seit mehr als zehn Jahren. Im Tagesverlauf könnten aber auch zahlreiche wichtige Konjunkturdaten für Impulse sorgen, darunter Stimmungsdaten aus den Unternehmen der Eurozone und Kennzahlen zur Preisentwicklung in den USA.

Dagegen hat das britische Pfund die Talfahrt der vergangenen Handelstage fortgesetzt. Seit Beginn der Woche verlor die Währung bereits etwa zwei Prozent an Wert. Im Handel mit dem Dollar rutscht der Kurs am Morgen auf 1,2119 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit März 2017. Zum Franken bewegt sich das Pfund mit aktuell 1,2029 Franken auf dem Stand, den es zuletzt im November 2016 hatte.

Als Ursache für die Talfahrt gilt die Erwartung, dass mit der neuen politischen Führung um Premierminister Boris Johnson ein Brexit ohne Austrittsabkommen mit der EU wahrscheinlicher geworden ist. Ein "No-Deal-Brexit" gilt als Konjunkturrisiko für die britische Wirtschaft.

Leichte Kursgewinne gab es am Morgen beim japanischen Yen. Die Zentralbank in Tokio hält angesichts der hartnäckig niedrigen Inflation an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Japans Geschäftsbanken können sich damit weiter so gut wie kostenlos Geld bei der Notenbank besorgen.

