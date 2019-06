Devisen: Euro gibt etwas nach - wenig verändert zum Franken

Der Euro ist am Freitag gefallen. Kurz nach Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1259 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Am Markt war die Rede von einem überwiegend ruhigen Handel. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,1210 wenig verändert. Ein Dollar kostet derweil mit 0,9565 Franken etwas mehr.