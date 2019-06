Devisen: Euro gibt etwas nach - Zum Franken praktisch unverändert

Am Markt wird auf eine gewisse Dollar-Stärke verwiesen,. Sie macht sich auch gegenüber dem Franken bemerkbar. So hat der Greenback bei einem Stand von 0,9755 seit Dienstagnachmittag etwas Boden gut gemacht. Der Euro notiert dagegen bei 1,1084 Franken nur wenig verändert.

Die Dollar-Bewegung wird am Markt mit Äusserungen aus den Reihen der amerikanischen Notenbank Fed erklärt. In der Nacht auf Mittwoch hatte James Bullard, regionaler Notenbankchef aus St. Louis, die Möglichkeit einer baldigen Leitzinssenkung zwar bekräftigt. Ein grosser Zinsschritt um einen halben Prozentpunkt wäre aus seiner Sicht aber übertrieben.

In den vergangenen Wochen haben sich an den Finanzmärkten hohe Erwartungen an eine baldige Lockerung der Geldpolitik in den USA gebildet. Eine Reduzierung auf der kommenden Notenbanksitzung im Juli um 0,25 Prozentpunkte wird mittlerweile fest erwartet. Selbst ein grösserer Zinsschritt wird nicht ganz ausgeschlossen, wobei Bullards Bemerkungen derartigen Erwartungen einen Dämpfer versetzt haben. Der Dollar profitierte davon.

Aus der Eurozone werden am Vormittag keine weiteren nennenswerten Konjunkturdaten mehr erwartet. Das Verbrauchervertrauen in Frankreich hatte sich im Juni deutlich aufgehellt und den höchsten Stand seit April 2018 erreicht. In den USA stehen im weiteren Tagesverlauf die Zahlen zum Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter an. Ihnen dürfte am Markt die grösste Aufmerksamkeit zukommen.

