Devisen: Euro gibt gegenüber US-Dollar und Franken etwas nach

Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt und weiter knapp über 1,15 US-Dollar gehalten. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1510 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am späten Freitagabend. Ähnlich verhält es sich mit dem Euro/Franken-Paar, das aktuell bei 1,1413 etwas tiefer als noch am Freitagabend notiert. Der US-Dollar hat sich dagegen bei einem Stand von 0,9916 Franken nicht wirklich von der Stelle bewegt.