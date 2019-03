Devisen: Euro gibt Gewinne ab - britisches Pfund unter Druck

Das britische Pfund stand im Mittagshandel zu vielen Währungen deutlich unter Druck. Auslöser war die Einschätzung des britischen Generalstaatsanwalts Geoffrey Cox zu den jüngsten Zugeständnissen der EU im Brexit-Prozess. Die rechtlichen Risiken für Grossbritannien änderten sich durch die erzielte Zusatzvereinbarung nicht, urteilte Cox.

Am späten Montagabend hatte die britische Premierministerin Theresa May im Gespräch mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker Zugeständnisse im Brexit-Prozess erhalten. Es geht um die umstrittene irisch-nordirische Grenzfrage, die als wesentliches Hindernis für eine Zustimmung des britischen Parlaments zu Mays Brexit-Plan gilt. An diesem Dienstagabend soll das britische Unterhaus darüber abstimmen. Eine Zustimmung gilt nach wie vor als unwahrscheinlich.

Im Nachmittagshandel dürften auch amerikanische Konjunkturdaten auf grosses Interesse stossen. Es werden Inflationszahlen veröffentlicht, die mitentscheidend für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed sind. Die Federal Reserve hatte Ende Januar eine Zinspause, wenn nicht gar das Ende ihres Straffungskurses signalisiert.

/bgf/jkr/jha/

(AWP)