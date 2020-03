Devisen: Euro gibt Gewinne nach US-Zinssitzung ab - Franken anhaltend gefragt

Der Euro hat am Montag seine Kursgewinne nach einer erneuten überraschenden Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed vom Vorabend wieder abgegeben. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1147 US-Dollar gehandelt, nachdem sie in der vergangenen Nacht zeitweise bis knapp unter 1,12 Dollar gestiegen war.