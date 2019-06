Devisen: Euro gibt Gewinne teilweise wieder ab

Zuvor war der Euro nach geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) kurzzeitig über 1,13 Dollar gestiegen und hatte bei 1,1309 Dollar den höchsten Stand seit Mitte April erreicht.

Zum Schweizer Franken hat der Euro nach der EZB-Entscheidung zeitweise ebenfalls zugelegt und ist in die Nähe der Marke von 1,12 vorgestossen. Am Nachmittag gab er die Gewinne aber wieder ab. Am späten Abend notiert der Euro noch bei 1,1176 Franken. Die ZKB rechnet im zweiten Halbjahr mit einer moderaten Erholung des Euro. Risiken seien allerdings eine Eskalation im Handelsstreit oder im Budgetstreit zwischen Italien und der EU.

Der US-Dollar sank am Donnerstagnachmittag indes unter 99 Rappen, wird aber aktuell wieder zu 0,9913 Franken gehandelt. Der Franken werde dem US-Dollar als Safe-Haven-Währung vorgezogen, und das USD/CHF-Währungspaar sei wieder unter Parität gesunken, kommentierte die ZKB am Donnerstag die Entwicklung. Bei einer zusätzlichen Verschärfung des Handelsstreits rechnen die Experten mit einer weiteren Aufwertung des Franken zum Dollar.

Die Ursache für die Kursgewinne beim Euro sahen Experten in der Entscheidung der EZB, die Zinsen für neue Langfristkredite der Notenbank an die Geschäftsbanken der Eurozone etwas zu erhöhen. Die etwas höheren Zinsen für die Langfristkredite deuten darauf hin, "dass die EZB langsam aus der Politik der Negativzinsen aussteigen will", kommentierte Chefvolkswirt Uwe Burkert von der Landesbank Baden-Württemberg die Entscheidung.

Die Aussicht auf steigende Zinsen stützt in der Regel den Euro. "Aber das wird noch lange dauern, wenn es in diesem Schneckentempo geschieht", sagte Burkert weiter. Eine generelle Zinswende ist nicht in Sicht. So haben die Währungshüter eine mögliche Zinserhöhung angesichts wachsender Risiken für die Konjunktur bis mindestens Mitte 2020 verschoben. Nach Einschätzung der EZB belasten vor allem die internationalen Handelskonflikte die Konjunkturaussichten.

/bek/he

(AWP)