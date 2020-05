Devisen: Euro gibt Gewinne wieder ab - Dollar über 0,97 Franken

Zum Schweizer Franken hält sich der Euro aber über der Marke von 1,06 und notiert aktuell bei 1,0619 Franken. Der Dollar hat sich derweil über die Schwelle von 0,97 Franken vorgearbeitet.

Die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA fielen nicht so schwach aus wie erwartet. Dies stütze den Dollar etwas, heisst es am Markt.

So trübte sich der Sammelindex der Frühindikatoren im April nicht so stark ein wie erwartet. Vor allem die Erholung der Aktienmärkte wirkte sich positiv auf den Indikator aus. Auch die Wiederverkäufe von Häusern brachen nicht so stark ein wie prognostiziert. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosen stieg zwar erneut deutlich. Das Plus lag jedoch im Rahmen der Erwartungen.

Im Mittagshandel hatte der Eurokurs noch zugelegt. Die extrem schlechte Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone hat sich im Mai etwas aufgehellt. Nach dem historischen Einbruch im April erholte sich der viel beachtete Einkaufsmanagerindex etwas stärker als erwartet.

"Die Eurozone verzeichnete auch im Mai einen Kollaps der Wirtschaftsleistung, wenngleich die Umfrageergebnisse ermutigende Hinweise dafür liefern, dass der Tiefpunkt wohl hinter uns liegt", kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt von Markit die Daten. Die Lockerungen sollten die Talfahrt im Sommer weiter verlangsamen.

Der Plan von Frankreich und Deutschland für ein Wiederaufbauprogramm der Wirtschaft der EU nach der Corona-Krise hatte den Eurokurs an den vergangenen Tagen gestützt. Aussenminister Heiko Maas (SPD) ist zuversichtlich, dass der Plan von Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Basis für eine Einigung in der EU bilden kann. Allerdings gibt es in verschiedenen Ländern weiterhin Widerstand gegen das Paket. Am Donnerstag meldete die tschechische Regierung Bedenken an.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1724 Dollar gehandelt. Das waren 24 Dollar weniger als am Vortag.

/jsl/he/mk

(AWP)