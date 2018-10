Devisen: Euro gibt Gewinne wieder ab - Entspannung in Italien

Der Eurokurs hat am Montag anfängliche Gewinne wieder abgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1510 Dollar. Er lag damit ungefähr auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Er hat aber so zumindest seine Kursgewinne vom Freitag verteidigt. Zum Franken notierte der Euro bei 1,1460 und somit etwas leichter als am Montagmorgen. Der US-Dollar ging mit 0,9971 Franken immer noch knapp unter der Parität um.