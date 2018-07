Devisen: Euro gibt im US-Handel leicht nach - Pfund weiter schwach

Der Franken hat sich am Abend leicht abgeschwächt. So stieg der Euro auf 1,1652 von 1,1646 Franken und der US-Dollar auf 0,9917 von 0,9906 Franken am späten Nachmittag.

Deutliche Kursverluste gab es beim britischen Pfund, wo die Furcht vor einem Auseinanderbrechen der Londoner Regierung die Währung belastete. Zeitweise war das Pfund auf ein Tagestief von 1,3193 Dollar gefallen und wurde zuletzt mit 1,3251 Dollar gehandelt. Auslöser war die Sorge vor einem Auseinanderbrechen der britischen Regierung, nachdem Aussenminister Boris Johnson seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte.

Bereits im frühen Handel hatte der Rücktritt von Brexit-Minister David Davis für Verunsicherung gesorgt. Am späten Freitagabend hatte sich die britische Regierung auf einen neuen Plan für die künftige Beziehung zur EU nach dem Brexit geeinigt und dabei Abschied von ihrem harten Austritts-Kurs genommen.

ck/he/cf

(AWP)