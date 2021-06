Devisen: Euro gibt im US-Handel noch etwas weiter nach

Der Euro hat am Mittwoch im US-Handel noch etwas weiter an Wert verloren. Rund eine Stunde vor dem Handelsschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1847 US-Dollar, nachdem sie zuvor im europäischen Geschäft unter Druck geraten war. Zum Franken fiel der Euro auf 1,0973 zurück, während sich der Dollar auf 0,9260 Franken steigerte.