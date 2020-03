Devisen: Euro gibt Kursgewinne zum Teil wieder ab

Auch gegenüber dem Schweizer Franken zeigte sich das gleiche Bild. Am Abend geht die Gemeinschaftswährung bei 1,0556 Franken um nach 1,0583 am Nachmittag. Der US-Dollar kostet am Montag-Abend 0,9833 Franken.

Die US-Notenbank Fed reagierte erneut auf die schnelle Ausbreitung des Coronavirus in den USA, um die Folgen der Krise für die grösste Volkswirtschaft der Welt einzudämmen. Sie erklärt sich jetzt bereit, unbegrenzt Staatsanleihen und andere Anleihen zu kaufen. Darüber hinaus werden mehrere Kreditprogramme aufgelegt, mit denen vor allem die Unternehmen und Haushalte gestützt werden sollen. Die weitere Lockerung der Geldpolitik drückte auf den Dollarkurs. Bereits zuvor hatte die US-Notenbank deutliche Zinssenkungen und ein Anleihekaufprogramm beschlossen.

Derweil dauert der politische Streit in den USA über das Billionen-Konjunkturpaket für die amerikanische Wirtschaft an. Bei einer Abstimmung im US-Senat kam am Montag erneut nicht die nötige Mehrheit in der Kammer zustande. Obwohl beide Seiten seit Freitag über die Details des Pakets verhandelten, gab es immer noch grössere Differenzen. /bek/he/kw

(AWP)