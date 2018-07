Devisen: Euro gibt leicht nach - Franken tritt auf der Stelle

Der Kurs des Euro ist am Dienstag gegen den US-Dollar leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1743 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Zum Franken tritt der Euro mit mit 1,1657 nach 1,1652 am späten Montag quasi auf der Stelle. Der US-Dollar wird bei 0,9926 nach zuvor 0,9917 Franken gehandelt.