Devisen: Euro gibt leicht nach - Hat die SNB letzte Woche interveniert?

Zum Franken büsste der Euro am Montag etwas mehr ein. Das Währungspaar EUR/CHF notierte zur Berichtszeit bei 1,1037 nach 1,1061 am Freitagabend. Es liegt damit aber weiterhin relativ solide über der wichtigen Marke von 1,10, die letzte Woche bzw. in den zwei Tagen vor der EZB-Sitzung phasenweise unterschritten worden war. Ob die Schweizerische Nationalbank (SNB) letzte Woche zur Schwächung des Frankens nachgeholfen bzw. am Devisenmarkt interveniert hat, ist nicht im Detail bekannt.

Die jüngste Entwicklung der Sichtguthaben lässt dies allerdings vermuten, ist das Total letzte Woche (Mittwoch bis Mittwoch) doch um 1,7 Milliarden auf 581,2 Milliarden gestiegen. Der wöchentliche Anstieg der Girokonten sei der grösste seit Mai 2017, meinte CS-Währungsökonom Maxime Botteron dazu. Er gehe daher davon aus, dass die SNB interveniert habe, sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur AWP.

Die Entwicklung der Sichtguthaben gilt als Indikator für mögliche Interventionen der SNB zur Frankenschwächung. Die Zentralbank kauft dann zum Beispiel Fremdwährungen und schreibt den Banken den entsprechenden Franken-Betrag auf deren SNB-Konten gut.

Impulsloser Handel

Zum Wochenstart fiel der Handel nun jedoch impulsarm aus. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Eine etwas stärker als erwartet ausgefallene Inflation in Spanien konnte dem Euro am Morgen keinen nennenswerten Impuls verleihen.

Weiter unter Druck stand das britische Pfund, das an die Kursverluste der Vorwoche anknüpfte. Im Tief fiel der Kurs auf 1,2303 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Frühjahr 2017. Belastet wird das Pfund vor allem durch die Erwartung, mit der neuen politischen Führung um Premierminister Boris Johnson werde ein Brexit ohne Austrittsabkommen mit der EU wahrscheinlicher. Staatsminister Michael Gove sagte am Wochenende der "Sunday Times", ein "No Deal" sei jetzt eine realistische Annahme, und darauf müsse das Land vorbereitet sein. "Die gesamte Maschinerie der Regierung wird auf Hochtouren arbeiten", versicherte Gove.

Darüber hinaus richtet sich das Interesse der Anleger am Devisenmarkt zunehmend auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die an diesem Mittwoch erwartet wird. Der Markt rechnet fest mit der ersten Zinssenkung in den USA seit über zehn Jahren. Nach Einschätzung des Experten Christoph Balz von der Commerzbank deuten jüngste Äusserungen aus den Reihen der Fed auf eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte hin. /bgf/jkr/jha/pre/kw

(AWP)