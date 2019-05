Devisen: Euro gibt leicht nach - Pfund unter Druck

Bislang haben die politischen Turbulenzen den Schweizer Franken kaum bewegt, stellt die UBS in einem Anlageratgeber fest. Sehr oft seien zuletzt die Frankenkurse zum US-Dollar und zum Euro ungewöhnlich ruhig geblieben. "Fast zu ruhig, um wahr zu sein", schreibt die Grossbank. Im Vergleich zu den Aktien erstaune die Ruhe auf den Devisenmärkten.

Die tiefe Volatilität sei aber wahrscheinlich trügerisch. Es ist laut UBS vielmehr zu vermuten, dass der Markt stark im US-Dollar engagiert sei, sich aber gleichzeitig schlecht gegen einen möglichen Kurszerfall der US-Valuta absichere. Eine Dollar-Baisse würde daher eine höhere Volatilität und so einen beschleunigten Kurszerfall des "Greenback" nach sich ziehen.

Am Berichtstag legte US-Dollar aber erst einmal gegenüber vielen Währungen etwas zu. Am Markt wurde als Grund ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg genannt, wonach die USA erwägen, nach dem Telekomausrüster Huawei weitere chinesische Unternehmen auf ihre schwarze Liste zu setzen. Die Agentur berief sich auf mit der Sache vertraute Personen. Die Geschäfte amerikanischer Unternehmen mit den auf der Liste verzeichneten Unternehmen werden erheblich erschwert, weil sie scharfen Kontrollen unterliegen.

Unter deutlicherem Druck stand das britische Pfund und fiel zum US-Dollar auf einen neuen Tiefstand seit Januar. Marktteilnehmer verwiesen auf die Skepsis, die dem neuen Anlauf der britischen Regierungschefin Theresa May entgegengebracht wird. Sie will zum vierten Mal über ihren Brexit-Deal abstimmen lassen und den Abgeordneten ein zweites Brexit-Referendum in Aussicht stellen. Ob sie damit ausreichend Abgeordnete auf ihre Seite ziehen kann, ist fraglich.

Zur Wochenmitte stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. Allerdings veröffentlicht die amerikanische Notenbank Fed am Abend (MESZ) ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Fachleute erhoffen sich Hinweise auf den geldpolitischen Kurs.

bgf/elm/mis/ra/jb

(AWP)