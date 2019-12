Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,1137 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Auch gegenüber dem Schweizer Franken notiert Euro mit 1,0920 etwas tiefer. Ein Dollar kostet derweil kaum verändert 0,9806 Franken.