Devisen: Euro gibt nach - Auch zum Franken mit Verlusten

Auch zum Franken gab die Gemeinschaftswährung am Freitag nach. Im Tagesverlauf fiel der Euro um über einen halben Rappen und wieder unter die Marke von 1,17 CHF. Am späten Nachmittag kostet der Euro 1,1676 CHF. Der US-Dollar konnte am Nachmittag die leichten Verluste des Morgens wieder ausgleichen. Er geht am Freitag-Nachmittag bei 0,9893 CHF um.

Robuste Konjunkturdaten konnten den Euro vor dem Wochenende nicht stützen. Die Industriestimmung im Währungsraum, gemessen am Einkaufsmanagerindex, stieg im November auf den höchsten Stand seit 17 Jahren. Nur einmal seit Beginn der Erhebung der Kennzahl im Jahr 1997 war die Stimmung besser gewesen. Der amerikanische Dollar erhielt am Nachmittag Rückenwind durch solide Daten vom Immobilienmarkt, wodurch der Euro belastet wurde.

Deutliche Gewinne verbuchte am Freitag der kanadische Dollar. Gegenüber seinem US-Pendant ging es um mehr als ein Prozent nach oben. Auslöser waren robuste Zahlen vom kanadischen Arbeitsmarkt. Im November baute die Wirtschaft wesentlich mehr Stellen auf als erwartet. Zudem fiel die Arbeitslosenquote deutlich auf weniger als sechs Prozent. Die Notenbank Kanadas hatte bereits vor einigen Monaten mit Zinsanhebungen begonnen. Sie ist damit eine der wenigen Notenbanken, die der US-Zentralbank Fed auf deren Straffungskurs folgen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88115 (0,87985) GBP und 133,70 (133,08) JPY fest.

Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1275,50 (1280,20) Dollar gefixt.

