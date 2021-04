Devisen: Euro gibt nach - Lira unter Druck

Belastet wurde der Euro durch den aufwertenden US-Dollar, der Rückenwind durch die etwas trübere Finanzmarktstimmung erhielt. Zum Schweizer Franken legte die US-Valuta mit zuletzt 0,9181 ebenfalls etwas zu. Das Franken-Euro-Paar verbilligte sich derweil leicht auf 1,1018.

Ansonsten fielen die Impulse mager aus. Weder wurden in der Eurozone entscheidende Konjunkturdaten veröffentlicht noch meldeten sich Zentralbanker auf der EZB zu Wort. Vor der Zinssitzung an diesem Donnerstag sind öffentliche Äusserungen von ihnen gemäss einer internen Absprache unerwünscht.

Unter deutlichem Druck stand die türkische Lira, die gegenüber dem Dollar etwa ein Prozent an Wert verlor. Am Markt wurde auf Äusserungen von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan verwiesen, der sich abermals unorthodox zu wirtschaftlichen Zusammenhängen äusserte. Die Türkei befinde sich in einem Kampf gegen einen Dreiklang des Bösen aus Inflation, Zinsen und Wechselkursen, sagte Erdogan. Aufgrund mehrerer Personalwechsel an der Spitze der Notenbank hat die Lira in den vergangenen Monaten erheblich an Boden verloren.

Auch im weiteren Tagesverlauf ist datenseitig nicht mit grösseren Impulsen zu rechnen. In den USA stehen keine wesentlichen Konjunkturdaten auf dem Programm.

