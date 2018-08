Devisen: Euro gibt nach - Türkische Lira und Schwedische Krone unter Druck

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch gesunken. Am frühen Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1656 US-Dollar gehandelt und damit klar tiefer als am Vorabend. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem der Euro in der ersten Wochenhälfte deutlich zugelegt hatte.