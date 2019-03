Devisen: Euro gibt nach - Wieder unter 1,12 Franken

Zum Franken notiert der Euro bei 1,1185 erneut unterhalb der 1,12er Marke. Erst am Mittwoch war er bis auf 1,1175 Franken abgesackt und damit den tiefsten Stand seit Juli 2017. Wie es bei Valiant in einem technischen Kommentar heisst, befindet sich der Euro derzeit in einem Abwärtstrend. Dabei biete der Bereich um 1,1185 Franken aber einen soliden Boden. Der US-Dollar zeigt sich derweil bei 0,9959 Franken nur wenig verändert.

Am Vormittag waren Konjunkturdaten aus der Eurozone enttäuschend ausgefallen. Im März hatte sich die Wirtschaftsstimmung weiter eingetrübt. Es ist der neunte Rückgang in Folge und der tiefste Stand seit Oktober 2016.

Am Nachmittag könnten Daten zur Preisentwicklung in Deutschland für neue Impulse sorgen. Ausserdem werden Wirtschaftsdaten aus den USA erwartet, unter anderem zum Bruttoinlandsprodukt.

Kursverluste gab es auch beim britischen Pfund. In Grossbritannien haben die Abstimmungen im Parlament am Abend keine Klarheit zum Brexit gebracht. Nun will die britische Premierministerin Theresa May an diesem Freitag erneut über ihren bereits zwei Mal im Parlament abgeschmetterten Deal zum EU-Austritt abstimmen lassen. Fraglich ist jedoch, ob Parlamentspräsident John Bercow mitspielt. Der hatte am Donnerstag erneut gedroht, die Abstimmung nicht zuzulassen.

/jkr/bgf/hr/tt

(AWP)