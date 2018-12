Devisen: Euro gibt in New York noch etwas nach

Auch zum Schweizer Franken legte der Dollar weiter zu - zuletzt auf 0,9944. Das Euro-Franken-Paar bewegte sich dagegen kaum mehr und notierte am Abend bei 1,1310.

Schwache Daten aus wichtigen Länder der Eurozone belasteten den Euro. In Frankreich trübte sich das Geschäftsklima im Dezember deutlich ein, was vor allem auf den Einzelhandel zurückging. Dies dürfte mit den Protesten der "Gelbwesten" zusammenhängen, da deswegen zahlreiche Einzelhändler ihre Geschäfte schliessen mussten. Auch in Italien hat sich die Unternehmensstimmung und das Verbrauchervertrauen stärker als erwartet eingetrübt. Die Unternehmensstimmung sank gar auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren. Dazu dürfte auch die Haushaltspolitik und der Streit mit der EU-Kommission beigetragen haben.

(AWP)