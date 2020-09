Devisen: Euro gibt Teil der Vortagesgewinne wieder ab

Gegenüber dem Franken notiert der Euro mit 1,0804 derweil kaum verändert. Entsprechend ist der Dollar zum Franken gestiegen - am frühen Nachmittag liegt der Kurs bei 0,9229 Franken

Marktbeobachter erklären den Kursrückgang des Euro denn auch mit einer leichten Erholung des Dollar. "Der US-Währung ist wohl eine kleine Verschnaufpause nach dem scharfen Abwertungstrend der letzten beiden Tage gegönnt", so Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Sie verweist allerdings auch auf die politischen Risiken, die durch die US-Präsidentschaftswahlen drohen. Das erste TV-Duell zwischen Amtsinhaber Donald Trump und Herausforderer Joe Biden wurde von Beobachtern als chaotisch beschrieben.

SNB interveniert so stark wie nie

Derweil wurde bekannt, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) im laufenden Jahr so stark wie nie am Devisenmarkt interveniert hat. Alleine von Januar bis Juni hat sie zur Schwächung des Schweizer Frankens 90 Milliarden Franken in die Hand genommen. Der bisherige Spitzenwert datiert aus dem Jahr 2015 - damals hatte die SNB nach Aufhebung des Euromindestkurses Devisen für 86,1 Milliarden Franken gekauft.

Die jüngsten Zahlen zeigten den grossen Umfang der SNB-Interventionen, um dem Anstieg des Frankens infolge der Corona-Pandemie entgegenzuwirken, heisst es in einem Kommentar der holländischen Bank ING. Die wichtigste Frage laute aber, ob die Schweiz nun vom US-Finanzministerium als Währungsmanipulator abgestempelt werde.

Denn bereits im Januar trieben Spekulationen darüber den Franken in die Höhe, nachdem das US-Finanzministerium die Schweiz auf eine Beobachtungsliste gesetzt hatte. Die ING geht nun davon aus, dass die SNB inzwischen weiter am Devisenmarkt interveniert hat und somit alle Kriterien für einen Währungsmanipulator erfüllen würde.

Es bleibe aber fraglich, ob das US-Finanzministerium auch ein Interesse daran habe, die Schweiz als solchen einzustufen, so die ING-Experten weiter. Auch würde es zunächst wohl noch nicht zu drastischen Massnahmen gegen die SNB kommen. Dennoch könnten es zu intensiven Spekulationen auf einen starken Franken kommen, was die SNB in einem unangenehmen Lage versetzen könnte.

Aussagen von Lagarde im Fokus

Am Vormittag rückten auch Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde in den Fokus. Ihre Äusserungen deuteten darauf hin, dass die Zentralbank auf eine Änderung ihres seit 2003 bestehenden Inflationsziels zusteuern könnte. "Wir müssen die Kräfte, die heute die Inflationsdynamik antreiben, gründlich analysieren und überlegen, ob und wie wir unsere Strategie als Reaktion darauf anpassen sollten", sagte Lagarde.

Konkret deutete Lagarde zum einen an, dass die EZB Zeiten mit besonders niedriger Inflation dadurch ausgleichen könnte, dass sie zeitweise höhere Inflationsraten akzeptiere. Eine ähnliche Strategie hatte unlängst die US-Notenbank Fed eingeführt.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten wieder stärker in den Fokus rücken. Auf dem Programm stehen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Ausserdem steht eine aktualisierte Schätzung für die Wirtschaftsentwicklung in den USA im zweiten Quartal auf dem Programm.

jkr/ssc/jha/jl

(AWP)