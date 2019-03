Devisen: Euro gibt trotz schwacher US-Konjunkturdaten wieder etwas nach

Börsianer verwiesen als Stütze für den Dollar auf den jüngsten Renditeanstieg am US-Anleihenmarkt, der festverzinsliche Geldanlagen in den Vereinigten Staaten attraktiver mache. Zum Franken kratzte der Dollar mit 0,9995 wieder an der Parität, während der Euro mit 1,1355 Franken wieder wtas leichter umging.

Der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM war im Februar auf den niedrigsten Stand seit November 2016 gefallen. Der Rückgang war stärker als erwartet. Zudem war auch die Einkommensentwicklung im Januar in den USA rückläufig.

la/fba/ra

(AWP)