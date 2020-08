Devisen: Euro gibt vor Powell-Rede zu Dollar etwas nach - unverändert zu Franken

Zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0738 praktisch unverändert. Entsprechend ist der Dollar zum Franken leicht gestiegen - der Kurs liegt am frühen Nachmittag bei 0,9096 Dollar.

Am Vormittag sind allerdings auch noch keine marktbewegende Konjunkturdaten veröffentlicht worden. Geldmengendaten aus der Eurozone zeigen zwar eine weitere Beschleunigung des bereits starken Geldmengenwachstums. Die meisten Fachleute gehen aber nicht davon aus, dass hierdurch in absehbarer Zeit eine deutliche Beschleunigung der Inflation bewirkt wird. Allenfalls in der längeren Frist wird auf diese Gefahr hingewiesen.

Die Anleger am Devisenmarkt warten nun auf den Beginn der Notenbankkonferenz, die normalerweise im US-amerikanischen Jackson Hole stattfindet, in diesem Jahr aber wegen der Corona-Pandemie online abgehalten wird. Im Mittelpunkt steht der Auftritt von US-Notenbankchef Powell, der für Donnerstagnachmittag angesetzt ist.

Experten gehen davon aus, dass Powell in seiner Rede die Überprüfung der bisherigen Notenbankstrategie anspricht. Wie detailliert er in das Thema eintaucht, ist aber unklar. Grundsätzlich werden Änderungen am Inflationsziel des Fed für möglich gehalten. So könnte das Fed künftig nicht mehr eine konkrete Inflationsrate anstreben, sondern einen Durchschnittswert. Im Ergebnis würde dies eine noch längere Phase extrem niedriger US-Zinsen und möglicherweise noch mehr Wertpapierkäufe des Fed nach sich ziehen./bgf/jkr/mis/jl/kw

(AWP)