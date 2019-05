Devisen: Euro gibt weiter nach

Der Euro hat am Mittwoch an seine Verluste seit Wochenbeginn angeknüpft. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1141 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Händler nannten den festeren Dollar als Hauptgrund. So legte die US-Währung im späten Handel auch zum Franken leicht auf 1,0076 zu. Das Euro-Franken-Paar notiert entsprechend wenig verändert bei 1,1227 Franken.