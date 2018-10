Devisen: Euro gibt zu Dollar leicht nach - kaum verändert zum Franken

Der Euro hat am Mittwoch in einem ruhigem Handel zum US-Dollar leicht nachgegeben. Im Mittagshandel kostet die Gemeinschaftswährung 1,1545 Dollar und damit etwas weniger als im frühen Handel. Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro kaum verändert und kostet am Mittag 1,1465. Der Dollar notiert mit 0,9930 derweil etwas höher zum Franken.