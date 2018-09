Devisen: Euro gibt zu Dollar nach - etwas höher zum Franken

Der Euro ist am Donnerstag bis am frühen Nachmittag gegenüber dem US-Dollar gesunken. Gegenüber dem Schweizer Franken konnte Gemeinschaftswährung dagegen leicht zulegen. Am frühen Nachmittag notiert der Euro damit auf 1,1702 Dollar, nachdem der Kurs zwischenzeitlich gar unter 1,17 gefallen ist.