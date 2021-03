Devisen: Euro gibt zu Dollar nach - wenig verändert zum Franken

Der Euro ist am Mittwoch zum US-Dollar leicht gesunken. Unerwartet starke Stimmungsdaten aus den Unternehmen der Eurozone haben die Gemeinschaftswährung am Vormittag zwar etwas gestützt, ihr aber keinen Auftrieb gegeben. Der Kurs liegt bei 1,1833 Dollar und damit etwas tiefer als am Morgen und am Vortag. Zum Franken notiert der Euro derweil wenig verändert bei 1,1062, während ein Dollar 0,9348 Franken kostet. Letzteres liegt nahe am Jahreshoch von 0,9376.