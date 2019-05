Devisen: Euro gibt zu Dollar und Franken etwas nach

Der Dollar legt nicht nur zum Euro, sondern auch zu vielen anderen Währungen zu. So kann er sich auch zum Franken bei 1,0063 behaupten. Am Markt wurde dies mit der Suche nach Sicherheit erklärt. Der Dollar gilt als weltweite Reservewährung, die in unsicheren Phasen gesucht wird.

Die Suche nach sicheren Häfen macht sich derweil beim Euro/Franken-Paar bemerkbar. Bei einem Stand von 1,1225 Franken rückt der Euro immer näher an den Unterstützungsbereich zwischen 1,1220 bis 1,1185, wie es in einem aktuellen Devisenkommentar der Valiant Bank heisst.

Auslöser der Bewegungen sind Berichte mehrerer chinesischer Staatsmedien, in denen der Einsatz von Seltenen Erden im Handelskonflikt zwischen den USA und China thematisiert wurde. China hat auf diesem Gebiet derzeit ein faktisches weltweites Monopol. Seltene Erden werden zur Produktion vieler elektronischer Güter benötigt. Bereits jetzt wird die Ausfuhr durch China kontrolliert.

Händler verweisen auf den neuseeländischen Dollar, der an Wert verliert. Die Währung des rohstoffreichen Neuseeland wird in unruhigen Zeiten meist gemieden.

Nachmittags stehen in den USA weder entscheidende Konjunkturdaten noch öffentliche Auftritte hochrangiger Zentralbanker an.

