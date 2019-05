Devisen: Euro gibt zu Dollar und Franken leicht nach

Auch gegenüber dem Schweizer Franken gibt der Euro leicht auf aktuell 1,1261 nach. Das Währungspaar USD/CHF steht derweil weiterhin nahezu unverändert bei 1,0103 Franken.

Der Handelskonflikt zwischen China und den USA drückt weiterhin auf die Stimmung an den Finanzmärkten. Ausserdem sorgt die sich zuspitzende Krise um das iranische Atomprogramm für Unruhe. In Reaktion auf US-Sanktionen hatte der Iran seine Urananreicherung erhöht. Kurz vor den EU-Wahlen am Wochenende verursacht die Regierungskrise in Österreich zudem Sorgen.

Der Konjunkturausblick der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bewegt die Märkte kaum. Sie zeichnet ein düsteres Szenario, demzufolge sich das globale Wachstum deutlich abgeschwächt hat und auch unterdurchschnittlich bleiben soll. Schuld daran sei unter anderem der Handelskonflikt zwischen China und den USA.

Die türkische Lira gibt nach, nachdem die türkische Zentralbank ihr wöchentliches Refinanzierungsgeschäft wieder aufnahm. Dies hatte sie zuvor ausgesetzt. Türkische Banken können sich dadurch günstiger Geld leihen.

Auffällig ist auch der australische Dollar. Die Zentralbank hatte angekündigt, Argumente für niedrigere Zinsen zu prüfen. "Angesichts der vorherigen Ausführungen zur Inflation und dem Wachstums- und Arbeitsmarktausblick kann das nur als Ankündigung einer Zinssenkung verstanden werden", schreibt Analystin Esther Reichelt von der Commerzbank. Der australische Dollar reagiert mit Verlusten.

