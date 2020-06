Devisen: Euro gibt zu Dollar und Franken leicht nach

Der Euro ist am Donnerstag im frühen Handel leicht gesunken. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Morgen 1,1350 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht. Seine Gewinne vom Vortag nach der Sitzung der US-Notenbank Fed kann er nicht halten. Zwischenzeitlich hatte der Euro am Vorabend die Marke von 1,14 Dollar überwunden, hatte die Kursgewinne aber im Verlauf schon wieder abgegeben.