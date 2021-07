Devisen: Euro gibt zu Dollar und Franken nach - Warten auf Fed-Protokoll

Auch zum Franken verliert der Euro an Boden und kostet aktuell 1,0918 Franken nach 1,0924 im frühen Geschäft. Der US-Dollar geht zeitgleich höher zu 0,9257 Franken um.

Wie die Devisen-Experten der Valiant-Bank festhalten, hat der Euro wegen eher mauer Konjunkturzahlen recht kontinuierlich nachgegeben. Insgesamt bleibe das Bild zwar positiv, aber der sich abzeichnende Anstieg der Infektionszahlen dämpfe den Optimismus, so die Experten weiter. In vielen EU-Staaten sei die Bereitschaft der Politik drastische Einschränkungsmassnahmen zu verhängen gross und so könnte die konjunkturelle Erholung etwas gebremst werden.

Für den Euro sei vornehmlich entscheidend, dass die EZB dann höchstwahrscheinlich ihre geldpolitische Unterstützung ausweiten werde, das Krisen-Anleihenkaufprogramm also nicht so schnell auslaufen lasse. "Solche Befürchtungen lasten auf dem Euro und dürften ihn in den nächsten Tagen gegen 1,0880 Franken drücken.

Unterdessen hob die EU-Kommission ihre Wachstumsprognosen für die Europäische Union und den Euroraum an. Begründet wird der Optimismus mit der Corona-Impfkampagne und einer effektiven Eindämmungsstrategie. Ein Risiko sieht die Kommission in der Verbreitung neuer Virusvarianten.

Am Abend wird die US-Notenbank Fed noch ihr Protokoll zur jüngsten geldpolitischen Sitzung veröffentlichen. Die Marktteilnehmer dürften den Text auf Hinweise mit Blick auf das künftige Vorgehen bei Anleihekäufen und Leitzinsen abklopfen. Die anhaltende Konjunkturerholung und steigende Inflationsraten haben Spekulationen auf eine frühere Abkehr von der sehr lockeren Geldpolitik genährt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85500 (0,85450) britische Pfund und 130,86 (130,99) japanische Yen fest.

Mittwoch Mittwoch Mittwoch Dienstag Dienstag (16.55) (12.25) (07.21) (21.12) (16.50) EUR/USD 1,1796 1,1822 1,1827 1,1823 1,1826 USD/CHF 0,9257 0,9234 0,9236 0,9245 0,9242 EUR/CHF 1,0918 1,0917 1,0924 1,0935 1,0931 GBP/CHF 1,2748 1,2759 1,2749 1,2761 1,2763 USD/YPY 110,66 110,79 110,56 110,64 110,59

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1798 Dollar gehandelt. Das war ein 2 Dollar mehr als am Vortag./jsl/la/mis

(AWP)