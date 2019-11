Devisen: Euro gibt zu Franken weiter nach

Der Dollar hat sich im Verlauf des Abends zur Schweizer Währung ebenfalls noch etwas weiter verbilligt und notiert mit 0,9892 weiter unter 99 Rappen. Dagegen kann sich der Euro über der 1,10 Dollar halten und wird mit 1,1005 Dollar wieder knapp über der Marke gehandelt.

Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell zur weiteren Geldpolitik in den USA konnten dem Devisenmarkt keine klaren Impulse geben. Dieser signalisierte erneut eine Zinspause in den USA, sofern sich die amerikanische Wirtschaft nicht unerwartet abschwächt. Nachdem die US-Notenbank Ende Oktober den Leitzins das dritte Mal in diesem Jahr gesenkt hatte, war von den Währungshütern bereits klar gestellt worden, dass zunächst keine weiteren Schritte zu erwarten sind.

Neue Daten zur Preisentwicklung in Deutschland und in den USA konnten im Handelsverlauf kaum bewegen. In Deutschland hatte sich die Inflation im Oktober weiter abgeschwächt und mit 1,1 Prozent die niedrigste Rate seit knapp drei Jahren erreicht. In den USA war die Inflation hingegen leicht gestiegen und hatte im Oktober bei 1,8 Prozent gelegen.

/jkr/tih/he

(AWP)