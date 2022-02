Devisen: Euro gibt zu US-Dollar und Franken nach - Russischer Rubel bricht ein

Der Franken verzeichnet ebenfalls eine gesteigerte Nachfrage. Das Euro/Franken-Paar etwa ist am Morgen kurzzeitig unter die 1,03er-Marke gefallen und hat bei 1,0289 den tiefsten Stand seit der Aufhebung des Euro-Franken-Mindestkurses gesehen. Aktuell notiert das Paar bei 1,0323. Der US-Dollar kostet unterdessen 0,9180 Franken und damit in etwa so viel wie am Mittwochabend.

Gegenüber dem russischen Rubel legt der US-Dollar hingegen stark zu und steigt über die Marke von 84 Rubel. Im Gegenzug bricht die russische Landeswährung ein.

In der Nacht auf Donnerstag hat Russland einen Angriff auf die Ostukraine gestartet. Die Lage ist unübersichtlich, es gibt Berichte über Angriffe auch in anderen Landesteilen. Präsident Wladimir Putin hatte am frühen Donnerstagmorgen eine Militäroperation in den ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk angeordnet./bgf/la/jha/hr/kw

(AWP)