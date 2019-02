Devisen: Euro gibt zum Dollar etwas nach - Seitwärts zum Franken

Zum Franken geht der Euro bei einem Kurs von 1,1348 Franken nur wenig bewegt um. Der US-Dollar wiederum kann mit zuletzt 1,0065 Franken nochmals etwas Boden hinzugewinnen.

Marktbeobachter sprechen von einer Gegenbewegung, nachdem der Euro am Vortag noch von einer Dollar-Schwäche profitieren konnte. Ein starker Rückgang der Umsätze im amerikanischen Einzelhandel hatte Zweifel an der Robustheit des Aufschwung in den USA geweckt und den Dollar unter Druck gesetzt.

"Das Risiko, dass die US-Konjunktur weitaus stärker stottert als bisher angenommen, hat gestern deutlich zugenommen", kommentierte Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Vor diesem Hintergrund rücken US-Konjunkturdaten am Devisenmarkt stärker in den Fokus. Am Nachmittag könnten Daten zur amerikanischen Industrieproduktion und zum Konsumklima für neue Impulse beim Eurokurs sorgen.

/jkr/bgf/mis/hr

(AWP)